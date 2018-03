​Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w orędziu do Zgromadzenia Federalnego (obu izb parlamentu Rosji), że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie otwarty ruch samochodowy przez most na Krym. Rosja zaczęła budować most po aneksji Krymu w 2014 roku. Putin wygłasza orędzie w moskiewskim Maneżu przed zgromadzonymi tam parlamentarzystami, urzędnikami państwowymi i gubernatorami regionów Rosji. Rosyjski prezydent poinformował także, że Rosja rozpoczęła aktywną fazę testów nowej międzykontynentalnej rakiety balistycznej Sarmat.

