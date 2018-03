"Dzięki waszej decyzji przywróciliście sprawiedliwość dziejową, która została pogwałcona w czasach radzieckich, gdyż Krym oderwano od Rosji” – powiedział prezydent Rosji Władimir Putin na spotkaniu w Sewastopolu ze swoimi zwolennikami. „Pokazaliście całemu światu, że jest to prawdziwa, a nie fałszywa demokracja. Poszliście na referendum, podjęliście decyzję i głosowaliście na przyszłość swoją i waszych dzieci" – podkreślił.

Putin stwierdził, że "zostało wiele do zrobienia na rzecz rozwoju Krymu i Sewastopola", portu, gdzie stacjonuje rosyjska Flota Czarnomorska.



Aneksja Krymu, potępiona przez Kijów i Zachód, którzy uznają ją za zbrojną okupację przez rosyjskie siły z pogwałceniem prawa międzynarodowego, jest powodem ostrych sankcji amerykańskich i europejskich wobec Rosji od 2014 roku.



Putin w filmie w telewizji Rossija-1, wyemitowanym w niedzielę na rosyjskich portalach społecznościowych Vkontakte i Odnokłassniki, wykluczył jakąkolwiek perspektywę powrotu Krymu do Ukrainy.



Rosyjski prezydent odwiedził też budowę mostu kolejowo-drogowego, który ma połączyć Krym z Rosją przez Cieśninę Kerczeńską. 19-kilometrowy most, nazywany przez Rosjan "mostem Putina", będzie najdłuższą dwufunkcyjna morską przeprawą w Europie, jego część drogowa ma być zakończona w maju tego roku. Ma on dla Kremla znaczenie symboliczne jako czynnik integracji Krymu z Rosją, a także ekonomiczne dla regionu.



Inwestycję realizuje firma "Strojgazmontaż" Arkadija Rotenberga, miliardera powiązanego z Kremlem, byłego sparring partnera Putina w judo. Rotenberg jest na amerykańskiej i europejskiej czarnej liście osób objętych sankcjami za aneksję Krymu.



W Rosji odbędą się w niedzielę wybory prezydenckie. Tego samego dnia Rosja będzie obchodzić czwartą rocznicę aneksji Krymu, zaakceptowanej w referendum w marcu 2014 roku przez przeważającą rosyjskojęzyczną ludność tego ukraińskiego półwyspu.



Według ostatnich sondaży na Putina zamierza głosować około 70 procent wyborców. Będzie to już jego czwarta kadencja; potrwa do 2024 roku.