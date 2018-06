Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej nie przyjadą na niedzielny szczyt UE w Brukseli poświęcony migracji - zapowiedział w Budapeszcie po spotkaniu szefów rządów V4 premier Węgier Viktor Orban.

Viktor Orban / PAP/Radek Pietruszka /

Organizacja polityczna migracji nie jest w rękach samego Donalda Tuska - powiedział Orban po spotkaniu V4 z kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem. Zaznaczył, że szef Rady Europejskiej będzie w piątek gościł na Węgrzech.

Nie możemy się spieszyć w tym względzie, dlatego właśnie uważamy, że to nie Komisja Europejska powinna organizować szczyty szefów rządów. To jest w gestii Rady Europejskiej - ocenił premier Węgier.



Chcielibyśmy podkreślić, że premierzy Grupy Wyszehradzkiej nie będą uczestniczyć w niedzielnym spotkaniu, dlatego, że nie byłoby to właściwe - powiedział Orban dziennikarzom. W jego ocenie w kontekście zasad obowiązujących w UE "nie wiadomo czym to spotkanie właściwie jest".



Dlatego - cokolwiek się wydarzy - nie będziemy uczestniczyć w niedzielnym spotkaniu - stwierdził Orban.



W czwartkowym spotkaniu szefów rządów V4 uczestniczyli obok premiera Węgier, premier Czech - Andrej Babisz, Słowacji - Peter Pellegrini i Polski - Mateusz Morawiecki. 30 czerwca Węgry zakończą sprawowanie prezydencji w Grupie, 1 lipca obejmie ją Słowacja. Austria 1 lipca obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.