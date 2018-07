Amerykańska sieć Starbucks wyeliminuje ze swoich kawiarni na całym świecie plastikowe słomki - podała agencja AP. Ma to nastąpić do 2020 r.

Amerykańska firma zapowiedziała, że wprowadzi słomki wykonane "z innych materiałów niż plastik", inaczej zaprojektowane mają też być używane w jej kawiarniach pokrywki na kubki.

Niedawno podobne zmiany zapowiedziała sieć restauracji McDonald's, która podała, że do przyszłego roku w jej placówkach w Wielkiej Brytanii i Irlandii będą używane papierowe słomki. Z alternatywnych do plastiku materiałów mają też korzystać klienci sieci w USA. W części tamtejszych lokali prowadzone są związane z tym testy.



Jak podała AP, słomki do napojów stanowią ok. 2 tys. ton spośród 9 mln ton plastikowych odpadów, które co roku wyrzucane są do mórz i oceanów.