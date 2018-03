Polski ambasador w Rosji Włodzimierz Marciniak został wezwany do tamtejszego resortu spraw zagranicznych. Rosjanie wyrazili sprzeciw wobec ekshumacji czerwonoarmistów pogrzebanych w Starachowicach.

Włodzimierz Marciniak / Mikhail Tereshchenko / PAP/ITAR-TASS



Rosyjski MSZ zupełnie inaczej niż polska strona interpretuje podpisaną prawie ćwierć wieku temu umowę o ochronie miejsc pamięci ofiar wojny. Rosjanie uważają, że każdy pomnik poświęcony żołnierzom radzieckim podlega ochronie.



Ws. Starachowic i przeniesienia zwłok czerwonoarmistów na cmentarz wojenny rosyjski MSZ pisze o cynizmie i wzywa Polskę do powrotu do "cywilizowanych zasad".



Wcześniej Maria Zacharowa - rzecznik MSZ Rosji - porównała działania Polski ws. radzieckich pomników do barbarzyńców z tzw. Państwa Islamskiego.