MSZ z zadowoleniem przyjmuje porozumienie między Atenami i Skopje ws. nazwy państwa; gratulujemy przywódcom rozwiązania wieloletniego sporu. Oczekujemy, że to historyczne wydarzenie otworzy Skopje drogę do UE i NATO - oświadczył resort.

O decyzji o zmianie nazwy poinformował premier Macedonii / NAKE BATEV / PAP/EPA

Grecja zgodziła się uznać Macedonię pod nazwą Republika Macedonii Północnej (Republika Sewerna Makedonija). Osiągnięcie porozumienia ws. tej nazwy, mającego zakończyć długoletni spór, potwierdzili we wtorek premierzy obu krajów - Aleksis Cipras i Zoran Zaew.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z zadowoleniem przyjmuje ogłoszone 12 czerwca br. przez premierów Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaewa porozumienie w sprawie nazwy państwa. Gratulujemy przywódcom rozwiązania wieloletniego sporu i mamy nadzieję na szybką finalizację porozumienia zgodnie z porządkami prawnymi obu państw" - czytamy w komunikacie resortu spraw zagranicznych.



"Oczekujemy również, że to historyczne wydarzenie otworzy Skopje drogę do członkostwa w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim. Uważamy, iż rozpoczęcie w bieżącym roku negocjacji w sprawie akcesji do UE, a także wyraźny sygnał ze strony NATO o gotowości przyjęcia w poczet państw członkowskich przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa i stabilności całego regionu Bałkanów Zachodnich" - podkreśliło MSZ.





Wieloletni konflikt

Spór o nazwę datował się od czasu, gdy Macedonia uzyskała w 1991 roku niepodległość. Proponowano różne rozwiązania, m.in. dodanie do nazwy Republiki Macedonii określenia "nowa" lub właśnie "północna". Grecja na forum UE przeforsowała oficjalną nazwę: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (akronim angielski - FYROM) i od lat blokowała wysiłki Macedonii, by wstąpić do NATO i UE.



Zgodnie z ogłoszonym we wtorek porozumieniem państwo macedońskie ma przyjąć nazwę Republika Macedonii Północnej (Republika Sewerna Makedonija). Rząd w Skopje zobowiązał się do modyfikacji nazwy kraju w związku zarzutami Grecji, że obecna implikuje roszczenia do greckiej prowincji o tej samej nazwie. W zamian władze w Atenach obiecują wycofanie obiekcji do członkostwa Macedonii w NATO i Unii Europejskiej.