​Brytyjska premier Theresa May wyraziła nadzieję, że Facebook rozumie powagę sytuacji w związku ze skandalem wokół nieuprawnionego użycia danych użytkowników serwisu przez Cambridge Analytica, po tym gdy szef Facebooka odmówił stawienia się w Izbie Gmin. Wcześniej szef komisji Izby Gmin ds. cyfryzacji Damian Collins zdumienie postawą Marka Zuckerberga. "Apelujemy do niego, by przemyślał to raz jeszcze, jeśli obchodzą go ludzie, którzy korzystają z usług jego firmy" - powiedział Collins.

REKLAMA