​Policja w nigeryjskim stanie Rivers wszczęła śledztwo w sprawie pobicia 36-letniego mężczyzny. Tłum rzucił się na niego, gdyż osądzono go, że... zamienił innego człowieka w czarną kozę.

Czyż te oczy nie są ludzkie? / Scholz, F. / PAP/EPA

Według dziennikarzy nigeryjskiego "Daily Post", mieszkańcy Rukpoku zauważyli, że mężczyzna jest goniony przez czarną kozę. Nie wiadomo, co dokładniej spowodowało cały incydent, jednak mieszkańcy uznali, że 36-latek jest czarodziejem i zamienił innego człowieka w rogate zwierzę. Tłum rzucił się na domniemanego magika i pobił go do nieprzytomności.

Sytuację musiała opanować lokalna policja. Na posterunek został zabrany 36-latek, jego koza oraz dwóch innych mężczyzn. Wyszedłem z mieszkania i zauważyłem, że idzie za mną moja koza. Zazwyczaj za mną idzie, ponieważ często kupuje dla niej biszkopty. Tym razem nie chciałem jednak, by za mną szła, więc starałem się jej uciec - mówił pobity 36-latek. Powiedział także, że koza ma na imię "Zapamiętaj".

Byłem zaskoczony, że ktoś w ogóle pomyślał, że mogłem zmienić człowieka w kozę. Jak to możliwe? - pytał.

Policja prowadzi teraz śledztwo w sprawie nietypowego wydarzenia w Rukpoku.