Po krwawym poniedziałku, w którym zginęło 60 Palestyńczyków, od dwóch dni utrzymuje się względny spokój na granicy Izraela i Strefy Gazy - donosi specjalny wysłannik RMF FM na Bliski Wschód Patryk Michalski. Jak pisze izraelski dziennik "Haaretz", nastroje nieco uspokoiły się po rozmowach władz Egiptu z Hamasem. Izraelczycy żywią nadzieję, że nie dojdzie do zapowiadanych na jutro masowych demonstracji palestyńskich.

Wysłannik RMF FM donosi, że życie w stolicy Palestyny na pierwszy rzut oka wygląda zupełnie normalnie. Sprzedawcy rano otworzyli swoje stragany, a dzieci poszły do szkoły. Ale mieszkańcy mówią, że w ostatnich dniach, gdy spływały informacje o kolejnych zabitych w Strefie Gazy, tłumy gromadziły się na jednej z głównych ulic miasta, obwieszonej plakatami. Jeden z nich przedstawia panoramę Jerozolimy na tle palestyńskiej flagi. Na innym widnieje hasło: Z pokolenia na pokolenia mamy prawo do Jerozolimy i powrotu do niej.



Niektórzy przeżywają ostatnie zamieszki bardzo osobiście: Jestem z Gazy, ale urodziłem się w Ramallah. Przepraszam to dla mnie trudne, naprawdę trudne. Nie mogę mówić - usłyszał reporter RMF FM od jednego ze spotkanych Palestyńczyków.

Przypomnijmy, że podczas gwałtownych protestów ludności palestyńskiej w Strefie Gazy na granicy z Izraelem w poniedziałek izraelskie wojsko zastrzeliło 60 Palestyńczyków i raniło ok. 2,8 tys. We wtorek zginęło kolejnych dwóch Palestyńczyków. Protestowano przeciwko przeniesieniu ambasady USA w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy.



Pacyfikacja ludności palestyńskiej przez wojsko izraelskie wywołało protesty społeczności międzynarodowej. Turcja i RPA wezwały swych ambasadorów w Izraelu na konsultacje. Według tureckich mediów, MSZ w Ankarze nakazało izraelskiemu ambasadorowi, by "na jakiś czas" opuścił kraj, a Izrael to samo nakazał tureckiemu konsulowi w Jerozolimie.