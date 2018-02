Papież Franciszek przyjął na audiencji chrześcijankę z Nigerii, która była przez dwa lata więziona przez terrorystyczne ugrupowanie Boko Haram oraz rodzinę Pakistanki Asi Bibi, przebywającej w więzieniu z wyrokiem śmierci za bluźnierstwo.

Papież / PA/MASSIMILIANO MIGLIORATO / PAP

W Watykanie poinformowano, że zwracając się do córki uwięzionej od 9 lat chrześcijanki z Pakistanu papież powiedział: Myślę często o twojej matce i modlę się za nią.

Córka Asi Bibi, Eisham, mówiła Franciszkowi, że kiedy rozmawiała z matką przed wyjazdem do Rzymu ona poprosiła ją, by go ucałować.



Mąż i córka kobiety poprosili papieża, by modlił się wszystkich prześladowanych chrześcijan.



Franciszek spotkał się także z młodą Nigeryjką Rebeccą Bitrus i zapewnił, że modli się za kobiety, która dalej są w niewoli Boko Haram.



Świadkowie spotkania powiedzieli, że wysłuchawszy relacji o cierpieniach obu kobiet, papież nazwał je "męczennicami".



Ich świadectwa stanowią wzór dla dzisiejszego społeczeństwa, które coraz bardziej boi się bólu - podkreślił.



O zmierzchu w sobotę uczestnicy papieskiej audiencji wezmą udział w ceremonii podświetlenia Koloseum na kolor czerwony, symbolizujący krew w hołdzie dla chrześcijan prześladowanych na świecie. Inicjatorem tego wydarzenia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.