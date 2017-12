Przewodniczący związku zawodowego niemieckiej policji (DPolG) Rainer Wendt skrytykował pomysł utworzenia specjalnie wydzielonej strefy bezpieczeństwa dla kobiet podczas największej imprezy sylwestrowej w centrum Berlina. ​Tym samym sugerujemy, że są strefy bezpieczne i niebezpieczne - podkreślił Wendt, cytowany w regionalnym dzienniku "Neue Osnabruecker Zeitung".

Przygotowania do Sylwestra w Berlinie / PAP/EPA/HAYOUNG JEON /

Wend powiedział, że tworzenie stref bezpieczeństwa dla kobiet to "szkodliwe przesłanie", które oznacza "koniec równouprawnienia, swobody i stanowienia o sobie". Jak dodał, kobiety powinny być bezpieczne wszędzie, a nie tylko w wyznaczonych miejscach.

Utworzenie strefy bezpieczeństwa podczas zabawy sylwestrowej pod Bramą Brandenburską dla kobiet, które czują się napastowane lub wobec których dopuszczono się nadużyć seksualnych, to pomysł organizatorów tej imprezy. W strefie bezpieczeństwa będą obecni przedstawiciele niemieckiego oddziału Czerwonego Krzyża.



To odpowiedź na zajścia sprzed dwóch lat w Kolonii, gdzie w noc sylwestrową doszło do licznych napaści seksualnych i rabunkowych na kobiety. Sprawcy - młodzi mężczyźni, głównie przybysze z Afryki Północnej - grupami otaczali kobiety, molestowali je i okradali. Niewystarczające siły policyjne przez wiele godzin nie były w stanie opanować sytuacji.