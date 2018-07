Kiedy para z Wisconsin w Stanach Zjednoczonych trafiła do szpitala w związku z narodzinami swojego dziecka, to nie tylko mama przeżyła pełną wrażeń noc, tata wystąpił w roli której wcześniej nawet sobie nie wyobrażał. Okazało się, że to on, a nie matka, pierwszy raz nakarmił dziecko piersią. Podzielił się tym na Fecebooku i Instagramie.

REKLAMA