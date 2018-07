​Ojciec Meghan Markle stwierdził, że jego córka jest "przerażona" próbą układania swojego życia jako księżna Sussex. Thomas Markle oskarżył rodzinę królewską o to, że wywiera zbyt duży nacisk na amerykańską aktorkę.

Księżna Sussex Meghan Markle / Joe Giddens / PAP/EPA

W rozmowie z The Sun ojciec żony brytyjskiego księcia Harry’ego powiedział, że widzi przerażenie w jej oczach od chwili, gdy znalazła się w świetle reflektorów jako członek rodziny królewskiej.

Myślę, że jest przerażona. Widzę to w jej oczach, w jej twarzy, widzę to w uśmiechu - powiedział 73-letni Thomas Markle. Znam jej uśmiech od lat. Nie lubię tego, jaki widzę teraz - dodał.

Ojciec księżnej Sussex przyznał, że na zdjęciach dostrzega "namalowany", przyklejony do twarzy córki uśmiech. Jego zdaniem Meghan może po prostu przechodzić słabe dni. Nie wiem. To naprawdę mnie martwi. Myślę, że jest pod zbyt dużą presją - mówił w rozmowie z The Sun.

Meghan Markle wyszła za księcia Harry’ego 19 maja. Zaślubiny odbyły się na zamku w Windsorze. Do ołtarzu, zamiast nieobecnego ojca, poprowadził ją ojciec Harry’ego, następca brytyjskiego tronu książę Karol. Podczas nabożeństwa obecna była natomiast jej matka, nauczycielka jogi, Doria Ragland.