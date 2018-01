Osiem osób zostało zatrzymanych w Niemczech i kilku innych krajach europejskich w ramach śledztwa przeciwko 47-letniej kobiecie z Fryburga Bryzgowijskiego (Badenia-Wirtembergia). Kobieta za pieniądze oferowała mężczyznom swojego 9-letniego syna do wykorzystania seksualnego.

zdj. ilustracyjne / Mikael Damkier / Alamy Stock Photo / PAP/EPA

O współudział w przestępstwie podejrzany jest także 37-letni partner owej kobiety. Obojgu zarzuca się, że wspólnie dopuszczali się molestowania seksualnego tego dziecka i oferowania go innym mężczyznom - poinformowała w czwartek prokuratura we Fryburgu.

Chłopiec został odebrany matce i jej partnerowi i znajduje się pod opieką państwa.

Rzecznik krajowego urzędu kryminalnego Badenii-Wirtembergii oświadczył, że jest to najcięższy przypadek molestowania seksualnego dzieci, z jakim kiedykolwiek miała do czynienia policja w tym kraju związkowym. Ujawnił, że chłopiec był wielokrotnie gwałcony w różnych miejscach we Fryburgu i okolicach. Dodał, nie podając szczegółów, że są w tej sprawie jeszcze inne ofiary, m.in. dziewczynka molestowana seksualnie przez ojca. Został on zatrzymany.

Śledztwo w tej sprawie wszczęto we wrześniu ubiegłego roku na podstawie anonimowego sygnału przekazanego policji. Wśród podejrzanych o gwałcenie chłopca jest 49-letni żołnierz Bundeswehry. Inni podejrzani, których zatrzymano, mają od 32 do 43 lat. Pochodzą z Niemiec, Szwajcarii i Hiszpanii. Niektórzy byli w przeszłości karani za podobne przestępstwa.

Według prokuratury we Fryburgu część zatrzymanych złożyła już zeznania. Na razie prokuratura nie ujawnia żadnych szczegółów.

(j.)