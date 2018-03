​Amerykańskie media, komentując czwartkowe orędzie prezydenta Władimira Putina, piszą o wyścigu zbrojeń między Rosją a USA i coraz większych napięciach w relacjach obu państw. Wspominają też, że wystąpienie miało służyć umocnieniu patriotyzmu wśród Rosjan. Jak napisał piątkowy "New York Times", orędzie Putina, w którym poinformował on m.in. o opracowanych przez Rosję rodzajach nowoczesnej broni, znacznie wzmogło napięcia na tle wojskowym w i tak już trudnych relacjach między USA i Rosją, "co wywołało spekulacje o nowym, kosztownym nuklearnym wyścigu zbrojeń".

