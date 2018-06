Irlandzka policja wciąż poszukuje zabójców 35-letniego Polaka, który w weekend został napadnięty w swoim domu w Ballincollig. Żona mężczyzny, która została ranna w tym ataku, opowiedziała funkcjonariuszom o wydarzeniach tamtej tragicznej nocy.

Jak podaje "Irish Examiner", żona 35-latka miała powiedzieć policjantom, że napastnicy, którzy wtargnęli w niedzielę nad ranem do ich domu, mówili płynnie po angielsku. Byli uzbrojeni w maczety, a na głowach mieli kominiarki.

Podczas ataku Polka chciała zasłonić swojego męża przed ciosami napastników. Mężczyzna z licznymi obrażeniami trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować. Kobieta ma rany cięte na twarzy, szyi i rękach. Dzieci pary i kobieta, która wynajmowała pokój w domu Polaków, nie mają żadnych obrażeń.



Funkcjonariusze wciąż nie ustalili motywów tego brutalnego ataku. W spalonym aucie porzuconym przez napastników ok. 6 km od miejsca, gdzie mieszkali Polacy, znaleziono broń palną, która została przekazana do dalszych badań.