Prezydent Rosji Władimir Putin przyleciał do Kemerowa na Syberii i złożył kwiaty na miejscu tragedii. W pożarze centrum handlowego "Zimowa Wiśnia" zginęło 66 osób, a ok. 50 zostało rannych. Według nieoficjalnych informacji podawanych m.in. przez rodziny poszkodowanych, 41 ofiar to dzieci.

