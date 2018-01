Kolejna osoba oskarża Kevina Spacey'a o molestowanie seksualne - dowiedzieli się nieoficjalnie brytyjscy dziennikarze. Na policję w Londynie zgłosiła się trzecia ofiara aktora. Do napaści seksualnej miało dojść w 2005 roku w Westminster.

Prokuratura nie potwierdziła oficjalnie, że chodzi o Kevina Spacey. Podano jednak, że ten sam człowiek dopuścił się podobnego przestępstwa w 2005 i 2008 roku. Dziennikarze "The Telegraph" dotarli do informacji, że doniesienie dotyczy gwiazdy "House Of Cards".