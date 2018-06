​62-letnia samica Puan była najstarszym znanym na świecie orangutanem sumatrzańskim. W 2016 roku wpisano ją do Księgi Rekordów Guinnessa. Puan mieszkała w zoo w australijskim Perth, gdzie w poniedziałek poddano ją eutanazji.

Puan urodziła się w dżungli na Sumatrze w Indonezji w 1956 roku. W ogrodzie zoologicznym w Perth w Australii zamieszkała w wieku 12 lat - w 1968 roku. Miała 11 dzieci, a w sumie 54 potomków. W poniedziałek została poddana eutanazji z powodu komplikacji związanych z wiekiem.

62-letnia Puan - najstarszy orangutan świata / ALEX ASBURY / PAP/EPA

Orangutan sumatrzański to gatunek zagrożony wymarciem. WWF szacuje, że na całym żyje ich około 14 tysięcy 600. A to, że Puan przeżyła 62 lata, jest wyjątkowe. Orangutany sumatrzańskie rzadko osiągają wiek 50 lat w środowisku naturalnym - mówili przedstawiciele ogrodu zoologicznego. Zrobiła wiele dla zoo w Perth, ale też wiele dla przetrwania jej gatunku - dodali.

We wtorek w gazecie "The West Australian" opublikowano nekrolog przygotowany przez Martinę Hart, która od 18 lat opiekowała się Puan z zoo w Perth. Spoczywaj w pokoju Puan. Teraz możesz wspinać się szczęśliwie w dżungli w niebie. Dziękujemy za to, co nam po sobie pozostawiłaś i obiecujemy, że zajmiemy się twoją rodziną - napisała Martina Hart.



(ak)