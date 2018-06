​17-letni turysta z Austrii został spisany przez karabinierów w Rzymie i odpowie z wolnej stopy za to, że oberwał fragment antycznego muru Koloseum i chciał go ukraść. Przyłapany został na gorącym uczynku - podały w niedzielę media.

Koloseum (zdjęcie ilustracyjne) / Francesco Fotia / PAP/Photoshot

Nastolatek został zauważony przez karabinierów patrolujących amfiteatr w chwili, gdy odrywał kawałek muru z jego zewnętrznej ściany. Nieświadomy tego, że jest obserwowany, schował cenny fragment do plecaka. Wtedy pojawili się funkcjonariusze.

Wylegitymowali i spisali turystę. Odpowie on za przywłaszczenie sobie dobra kultury, należącego do państwa.



W Koloseum regularnie dochodzi do aktów wandalizmu, na przykład wydrapywania inicjałów na murze. Sprawcy, głównie cudzoziemcy, są zazwyczaj natychmiast zatrzymywani i surowo karani.