Władze Łotwy wyraziły zaniepokojenie rozpoczętymi ćwiczeniami czterech uzbrojonych w rakiety okrętów rosyjskiej Floty Bałtyckiej. To spowodowało zamknięcie niektórych części przestrzeni powietrznej nad międzynarodowymi wodami Bałtyku. "To demonstracja siły. Trudno pojąć, że może się to dziać tak blisko naszego kraju" - powiedział Reuterowi łotewski premier Maris Kuczinskis.

