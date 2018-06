Drugi w linii do brytyjskiego tronu książę William rozpoczął w poniedziałek czterodniową wizytę w Izraelu, w trakcie której odwiedzi także okupowane terytoria palestyńskie. Jest to pierwsza oficjalna wizyta państwowa członka rodziny królewskiej w państwie żydowskim.

Samolot specjalny z księciem Williamem na pokładzie wylądował na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie późnym popołudniem / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Samolot specjalny z księciem Williamem na pokładzie wylądował na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie późnym popołudniem.

Wcześniej 36-letni wnuk królowej Elżbiety II spędził półtora dnia w Jordanii, gdzie w przeszłości przez niecałe trzy lata mieszkała jego żona, księżna Kate. W trakcie tej wizyty książę spotkał się z syryjskimi uchodźcami, odwiedził także zachowane rzymskie budowle w Dżaraszu, robiąc sobie zdjęcie w tym samym miejscu, gdzie jako dziecko była sfotografowana Kate.



W Izraelu William odwiedzi m.in. Instytut Yad Vashem, gdzie spotka się z osobami, które przeżyły Holokaust, oraz tymi, które zostały uratowane w ramach operacji Kindertransport; przed II wojną światową operacja ta pozwoliła uratować kilkanaście tysięcy żydowskich dzieci z Europy Wschodniej do Wielkiej Brytanii. Brytyjski książę zwiedzi także Muzeum Beit Ha’ir, gdzie spotka się z przedstawicielami innowacyjnych izraelskich startupów.



William spotka się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i prezydentem Reuwenem Riwlinem. Ma także obejrzeć pokazowy mecz piłkarski w Jafie; William jest zagorzałym kibicem piłki nożnej.



W dalszej części wizyty William pojedzie do Palestyny, gdzie spotka się m.in. z jej prezydentem Mahmudem Abbasem.



Najbardziej osobistym elementem całej wizyty będą jednak odwiedziny księcia na grobie prababci - matki męża królowej Elżbiety II, księcia Filipa - księżnej Grecji i Danii Alicji Battenberg, która zmarła w 1969 roku w wieku 84 lat. Jej szczątki były początkowo przechowywane w kaplicy św. Jerzego w Windsorze, ale w 1988 roku zgodnie z jej wolą pochowano ją w rosyjskim konwencie św. Marii Magdaleny na Górze Oliwnej w Jerozolimie Wschodniej.



Książę Filip nie mógł wziąć udziału w ceremonii ze względu na niestabilną sytuację polityczną i przyjechał na grób matki dopiero sześć lat później. Mąż królowej Elżbiety II nigdy nie wrócił już w to miejsce, ale w 2016 roku krótką wizytę złożył tam następca tronu książę Karol, który przebywał w Izraelu na pogrzebie Szimona Peresa. Obie wizyty nie miały jednak charakteru oficjalnej wizyty państwowej w imieniu brytyjskiego rządu.



Izrael obchodzi w tym roku 70. rocznicę ogłoszenia niepodległości. W ostatnich miesiącach odnotowano wzrost napięcia w relacjach izraelsko-palestyńskich, m.in. w obliczu decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy.

(nm)