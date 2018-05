Izraelskie siły zabiły przynajmniej 41 Palestyńczyków w Strefie Gazy. W rejonie od rana trwają protesty. Dzisiaj Stany Zjednoczone otworzyły w Jerozolimie swoją ambasadę, czemu sprzeciwiają się palestyńscy Arabowie.

Protesty w Strefie Gazy / PAP/EPA/LUCA PIERGIOVANNI / PAP/EPA

To jeden z najbardziej krwawych dni w Palestynie od 2014 roku. Według służb medycznych ponad 900 Palestyńczyków jest rannych, z czego połowa została trafiona kulami.

W Strefie Gazy protestują dziesiątki tysięcy Palestyńczyków. Demonstrujący palą opony i rzucają koktajlami Mołotowa. Okolica spowita jest w ciemnym dymie, a okrzykom towarzyszą dźwięki salw z karabinów.

Wielu Palestyńczyków podchodzi do ogrodzenia dzielącego ich autonomiczny kraj z państwem żydowskim. Oficjalnie nie mogą go przekroczyć. Dziś jest wielki dzień, kiedy przejdziemy przez płot i powiemy Izraelowi oraz światu, że nie godzimy się na wieczną okupację - krzyczy Ali, nauczyciel ze Strefy Gazy. Wielu z nas pewno dzisiaj zginie, bardzo wielu, ale świat usłyszy naszą wiadomość. Okupacja musi się skończyć - dodaje w rozmowie z agencją Reutera.

Jak informują palestyńscy aktywiści, wśród zabitych przez izraelskie służby jest 14-latek, ratownik medyczny i mężczyzna poruszający się na wózku.

Izraelskie lotnictwo poinformowało z kolei, że ich samoloty zaatakowały stanowiska wojskowe Hamasu w pobliżu miasta Dżabalija po tym, jak żołnierze zostali ostrzelani z północy Strefy Gazy. Żaden żołnierz nie został ranny - twierdzi wojsko.

Żołnierze dodają, że udaremnili atak terrorystyczny, strzelając do trzech Palestyńczyków, którzy usiłowali umieścić ładunki wybuchowe przy ogrodzeniu na granicy w pobliżu Rafah, czyli przejścia na granicy między Strefą Gazy a Izraelem. Armia potwierdziła, że ci trzej Palestyńczycy zginęli.

Wojsko zapewniło, że odpowiada na to środkami mającymi na celu rozpędzenie demonstrantów i "działa zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi". Armia dodała, że nie pozwoli, aby ogrodzenie ani infrastruktura bezpieczeństwa zostały zniszczone, i jest zdeterminowana, by wykonywać swą misję polegającą na obronie izraelskiej suwerenności i zapewnieniu bezpieczeństwa cywilom.

Jednocześnie Stany Zjednoczony otworzyły nową ambasadę w Jerozolimie. Otwieramy dzisiaj ambasadę USA w Jerozolimie, w Izraelu - ogłosił na początku ceremonii amerykański ambasador w państwie żydowskim David Friedman. W oficjalnej inauguracji udział biorą premier Izraela Benjamin Netanjahu, prezydent Reuwen Riwlin oraz inni przedstawiciele władz kraju. Strona amerykańska wysłała delegację, w której skład wchodzą m.in. zastępca sekretarza stanu John Sullivan, minister finansów Steven Mnuchin oraz córka prezydenta USA Donalda Trumpa Ivanka oraz jej mąż i prezydencki doradca Jared Kushner.

Oprócz tego Izraelczycy świętują 70. rocznicę podpisania deklaracji niepodległości.

Wszystkie kraje powinny wiedzieć, że Jerozolima jest nasza- usłyszał specjalny wysłannik RMF FM do Jerozolimy Patryk Michalski od młodego mieszkańca Izraela.

W mieście mamy do czynienia z "kumulacją szczęścia" - wszędzie wywieszone są flagi izraelskie i amerykańskie, a ludzie skandują, że Trump jest "przyjacielem Syjonu".

Przed samym budynkiem ambasady również dochodzi do starć. Jak informuje nasz wysłannik, grupa aktywistów krzyczała do prezydenta Trumpa i premiera Netanjahu "nigdy więcej wojny". Interweniowała policja, bo do tej grupki zaczęli zbliżać się zwolennicy polityki przywódców USA i Izraela.

Swoją decyzję o uznaniu przez USA Jerozolimy za stolicę państwa żydowskiego Trump ogłosił 6 grudnia 2017 roku. Wkrótce potem Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło uchwałę domagającą się anulowania tej decyzji, a skupiająca 57 państw Organizacja Współpracy Islamskiej oświadczyła, że uznanie przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela oznacza "jawną agresję".

Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela; prawie 90 ambasad mieści się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku, gdy w trakcie wojny sześciodniowej zajął wschodnią część miasta. W Jerozolimie znajduje się wiele izraelskich budynków rządowych, w tym parlament i Sąd Najwyższy.