Korespondent RMF FM rzuca wyzwanie burmistrzowi Jersey City. Paweł Żuchowski proponuje spotkanie, by Steven Fulop mógł przed mikrofonem RMF FM wyjaśnić, dlaczego chce usunąć Pomnik Katyński z nabrzeża w Jersey City.

Pomnik Katyński w Jersey City / Paweł Żuchowski / RMF FM



Z burmistrzem trudno skontaktować się przez sekretariat, dlatego nasz korespondent napisał do niego na Twitterze. Fulop jest aktywnym użytkownikiem tego portalu.

Chcecie pomóc w umówieniu tego spotkania? Zachęcamy do polubienia i podania dalej tweeta naszego korespondenta. W ten sposób razem pokażemy burmistrzowi Jersey City, jak ważna dla Polaków jest sprawa Pomnika Katyńskiego.



Nasz korespondent chce zapytać Stevena Fulopa o to, dlaczego pomnik, który stoi nad rzeka Hudson od 30 lat nagle zaczął przeszkadzać. Czy faktycznym powodem jest modernizacja nabrzeża? Jaka miałaby być jego nowa lokalizacja? Komitet, który opiekuje się pomnikiem usłyszał, że monument najpierw do magazynu.