Prezydent Donald Trump ma dziś ogłosić sankcje handlowe wobec Chin - poinformował Biały Dom. Sankcje mają być ogłoszone o godz. 12:30 czasu lokalnego (17:30 czasu polskiego).

Jak głosi komunikat Białego Domu administracja prezydenta Trumpa zdecydowała się zastosować sankcje w odpowiedzi na praktyki strony chińskiej polegające na kradzieży i transferach własności intelektualnej amerykańskich firm.

Podkreślono, że zdecydowano się na sankcje po wieloletnich negocjacjach z Chinami, które nie przyniosły pożądanych rezultatów.



Według amerykańskich mediów Biały Dom przewiduje wprowadzenie ceł ochronnych na sumę od 30 do 60 mld dolarów oraz posunięcia ograniczające wzajemne inwestycje. Może być też wniesiona skarga do Światowej Organizacji Handlu (WTO).



Specjalny przedstawiciel rządu USA ds. handlu Robert Lighthizer oświadczył wczoraj w Kongresie, że Waszyngton zamierza "wywrzeć maksymalny nacisk na Chiny, a minimalny na amerykańskich konsumentów". Dodał, że kluczowe znaczenie dla gospodarki USA ma ochrona własności intelektualnej.



Uważamy, że jest to, być może, najważniejsze dla przywrócenia równowagi w handlu (z Chinami - powiedział Lighthizer występując przed komisją ds. zasobów i środków Izby Reprezentantów.



Według anonimowych przedstawicieli administracji, Waszyngton ma dowody, że strona chińska nawiązuje porozumienia o współpracy z firmami USA, które wykorzystuje do nakłaniania ich do transferów technologii. Ponadto Chiny lokują swoje inwestycje w strategicznych gałęziach przemysłu USA oraz mają dokonywać i wspierać ataki hakerskie.



Wnioski te znalazły się w przeglądzie chińskich praktyk handlowych, który prezydent Trump zarządził w sierpniu ub. roku.



(mpw)