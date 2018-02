Afera kokainowa w rosyjskiej ambasadzie w Argentynie zatacza coraz szersze kręgi. W przemyt musieli być zaangażowani wysocy przedstawiciele władz Rosji - twierdzi strona argentyńska. Jak ujawniono, w 2016 roku na terenie rosyjskiej ambasady odnaleziono blisko 400 kilogramów kokainy, która miała trafić do Rosji, a potem do krajów europejskich. Wartość narkotyków to 50 milionów dolarów. Po trwającej 14 miesięcy wspólnej operacji argentyńskich i rosyjskich śledczych aresztowano 3 Argentyńczyków i dwóch Rosjan.

REKLAMA