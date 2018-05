Po ślubie Meghan Markle z księciem Harrym przyszedł czas na oficjalny herb, który właśnie pokazał pałac Kensington. To prosty wzór, który zawiera w sobie elementy kojarzone z pochodzeniem księżnej i z tradycyjnymi elementami przypisanymi rodzinie królewskiej.

Niebiesko tło tarczy symbolizuje Ocean Spokojny u wybrzeży Kalifornii. Dwa złote promienie na tarczy są symbolami słońca - stanu rodzinnego księżnej. Trzy pióra reprezentują komunikację i siłę słów.





Pod tarczą na trawie jest kolekcja złotych maków, kwiatów które też symbolizują Kalifornię.

Strażnicy po boku tarczy zgodnie z tradycją są poświęceni członkom rodziny królewskiej. Ten odnoszący się do księżnej Sussex, to śpiewający ptak z podniesionymi skrzydłami, który przygotowuje się do lotu. Lew odnosi się do dynastii Windsorów.

Na koronie lwa są umieszczone symbole zarezerwowane dla synów i córek następców tronu.

Thomas Woodcock z "Garter King of Arms:, który odpowiadał za zaprojektowanie herbu powiedział, że księżna bardzo interesowała się wzorem. Księżna Sussex bardzo się zainteresowała tym projektem, a dobry heraldyczny wzór jest prawie zawsze prosty- mówi Woodcock.