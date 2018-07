Co najmniej 2 osoby zginęły po tym jak w nocy z wtorku na środę 6-piętrowy budynek runął na budowany obok blok. Do katastrofy doszło we wsi Shahberi, 45 km na wschód od stolicy Indii, Delhi. Pod gruzami może być uwięzionych nawet 50 osób - podała agencja Reutera powołując się na lokalne media. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.

Katastrofa budowlana w Indiach: 6-piętrowy budynek runął na budowany obok blok /HARISH TYAGI /EPA

