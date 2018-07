Co najmniej 44 osoby zginęły, a 3 zostały ranne w wypadku autokaru w Indiach. Pojazd spadł do wąwozu i złamał się na pół. Trwa akcja ratunkowe. Do tragedii doszło w niedzielę w stanie Uttarakhand w Himalajach na północy kraju - poinformowała policja.

Wypadek autokaru w Indiach /Twitter

