​Poćwiartowane ciało 30-latki znaleziono w studio jogi w holenderskiej Hadze. W tej makabrycznej sprawie zatrzymano 40-letniego męża kobiety.

Zdj. ilustracyjne / Policja w Hadze / Materiały prasowe

Rosjanka Julia C. przyjechała do Holandii w 2014 roku. Prowadziła studio jogi, a jej mąż Andriej pracował w korporacji. We wtorek jej znajomi utracili z nią kontakt. Dwa dni później jej poćwiartowane ciało znaleziono w miejscu, w którym pracowała.

W sprawie służby zatrzymała jej męża, 40-letniego Andrieja. Według świadków, mężczyzna w chwili zatrzymania był cały we krwi.

Niektórzy sąsiedzi pary są zszokowani makabrycznymi doniesieniami. Twierdzą, że para zawsze wyglądała na "normalną". Ich bliżsi znajomi mówią jednak, że Julia od półtora roku cierpiała na depresję, a jej mąż miał się nad nią znęcać.