Baskijska organizacja terrorystyczna ETA przekazała w środę francuskiej policji dwie skrzynie z bronią palną. Ten gest “dobrej woli” ma być, według separatystycznych bojówkarzy, wstępem do samorozwiązania struktur ETA.

Rzecznik prasowy władz Kraju Basków poinformował, że nikt z lokalnego rządu nie pojawi się na samorozwiązaniu ETA / PAP/EPA/JOSE RAMON GOMEZ / PAP/EPA

Kierownictwo francuskiej policji potwierdziło przekazanie przez baskijskich separatystów broni w mieście Bajonna w południowo-zachodniej Francji. Ujawniło, że obecnie funkcjonariusze miejscowego komisariatu sprawdzają zawartość obu skrzyń.Sprawdzenie zawartości dostarczonych skrzyń z bronią palną potrwa zapewne kilka godzin - poinformowało źródło policyjne.Hiszpańscy komentatorzy twierdzą, że przekazanie broni jest niejako wstępem do samorozwiązania się organizacji ETA. Akt ten został zaplanowany na 4 maja w przygranicznej miejscowości Cambo-les-Bains we Francji. Wydarzenie może mieć formę konferencji prasowej.Hiszpański rząd Mariano Rajoya z dystansem podchodzi do deklaracji o planowanym samorozwiązaniu ETA. Wicepremier Soraya Saenz de Santamaria zapowiedziała już, że baskijscy terroryści muszą jeszcze zostać skazani za popełnione w przeszłości zbrodnie oraz “ujawnić okoliczności przestępstw, które wciąż nie zostały wyjaśnione”.Członkowie ETA nie osiągną nic poprzez rozwiązanie swojej organizacji, podobnie jak nie wywalczyli nic w okresie swojej działalności - powiedziała Saenz de Santamaria.Utworzona w roku 1959 terrorystyczna organizacja ETA jest najbardziej radykalną formą walki Basków o niepodległość. Jej członkowie dopuścili się licznych zamachów, głównie na policjantów i urzędników państwowych; w zamachach zginęło łącznie ponad 820 osób.W marcu 2016 r. władze ETA poinformowały, że organizacja zamierza się rozbroić, ujawniając rządom Hiszpanii i Francji, krajów, na których terenie działa, informacje dotyczące swoich magazynów broni.W kwietniu ub.r. ETA przekazała francuskim służbom adresy swych 12 magazynów broni. Znaleziono w nich m.in. 120 pistoletów, 3 tony materiałów wybuchowych, a także tysiące nabojów i detonatorów.W styczniu br. władze Francji zgodziły się na przeniesienie 59 członków ETA osadzonych w tym kraju do zakładów karnych w pobliżu hiszpańskiej granicy.(nm)