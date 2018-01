Dotychczasowy prezydent Cypru Nikos Anastasiadis prowadzi w niedzielnych wyborach. Wstępne wyniki wskazują jednak, że konieczna będzie druga tura, w której spotka się ze wspieranym przez lewicę Stawrosem Malasem.

Nikos Anastasiades / SOTIRIS BARBAROUSIS / PAP/EPA

Wstępne wyniki po przeliczeniu wszystkich głosów wskazują, że obecny prezydent Anastasiadis uzyskał 35,5 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się niezależny polityk, genetyk Stawros Malas, który zdobył 30,25 proc. głosów. Ma on poparcie komunistycznej Postępowej Partii Ludu Pracującego (AKEL).

Centrowy polityk Nikolas Papadopulos, syn byłego szefa państwa Tasosa Papadopulosa, zajął trzecie miejsce; uzyskał wynik 25,75 proc. głosów.



Kandydaci z dwóch pierwszych miejsc mają tydzień na przekonanie do siebie wyborców pozostałych kandydatów, którzy zajmują twardsze stanowisko w podejściu do rozmów pokojowych w kwestii zjednoczenia wyspy.



Rozmowy dotyczące zjednoczenia Cypru, które toczyły się w Szwajcarii pod egidą ONZ, załamały się w lipcu ub.r. Powodem był brak porozumienia w sprawie przyszłej roli, jaką Turcja miałaby odrywać na wyspie. Konflikt wokół Cypru powoduje napięcia między Turcją a Grecją - członkami NATO.



Podział Cypru na zamieszkaną przez Greków cypryjskich Republikę Cypru i nieuznawaną przez społeczność międzynarodową Republikę Turecką Cypru Północnego (RTPC), zamieszkaną przez Turków cypryjskich, nastąpił w 1974 roku. Do podziału doszło w wyniku interwencji armii tureckiej w odpowiedzi na zamach stanu przeprowadzony przez greckich nacjonalistów z Cypru. Na północy kraju do dziś stacjonują wojska tureckie.



Druga tura wyborów na Cyprze odbędzie się w niedzielę, 4 lutego.