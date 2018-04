Okrutna zemsta ciężarnej kobiety na 4-letnim chłopcu. Pewna Chinka podstawiła maluchowi nogę, co uchwyciła kamera monitoringu lokalu, w którym to się stało. Film, który pojawił się w sieci, ma kilkadziesiąt milionów odsłon.

Wideo youtube

4-latek skakał zadowolony z nogi na nogę po niewielkiej restauracji w chińskiej prowincji Shaanxi. Wbiegł do środka, żeby wziąć pałeczki do jedzenia dla swoich rodziców siedzących w ogródku na zewnątrz.

W wejściu wisiała plastikowa folia, która miała powstrzymywać insekty. Kiedy chłopiec wpadł do środka, draperia uderzyła siedzącą przy stoliku obok kobietę.

Kiedy dziecko biegło z powrotem w kierunku drzwi, kobieta w zemście podstawiła mu nogę. Rozpędzony maluch wylądował na barku i uderzył głową o ziemię. Chinka i jej mąż spokojnie wrócili do swojego posiłku.

Jak tylko mama chłopca zorientowała się, co się stało, zadzwoniła po policję. Jako dowód w sprawie posłużyło nagranie z kamery monitoringu restauracji.

Kobieta przeprosiła za swój występek i zobowiązała się pokryć koszty leczenia. Chłopiec trafił bowiem do szpitala na badania z powodu wstrząśnienia mózgu.

Szokujące jest to, że sprawczyni, która podłożyła chłopcu nogę, sama wkrótce zostanie matką. Na filmie widać jej zaawansowaną ciążę.

"Jak może tak zachowywać się ktoś, kto sam wkrótce zostanie matką. To wstyd!" - napisał ktoś w komentarzu pod filmem umieszczonym w chińskim portalu Weibo. "Powinno się to samo zrobić jej dziecku w brzuchu" - to kolejny z ponad 20 tysięcy komentarzy oburzonych internatów.

(j.)