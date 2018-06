O włos od tragedii na przedmieściach Chicago. Lokalna policja zamieściła na Facebooku film, na którym widać, jak policjant ratuje małego chłopca, który wbiega na ruchliwą ulicę.

Chłopczyk przebywał w domu z matką. Wykorzystał chwilę jej nieuwagi i wybiegł na zewnątrz. Obok ich mieszkania przebiega ruchliwa droga, na którą wbiegło dziecko.

Malucha zauważył policjant, który patrolował okolicę. W pierwszej chwili myślał, że widzi psa. Potem uświadomił sobie, że to dziecko.

Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał radiowóz i podbiegł do malca. Sam mam bliźnięta, zrobiłem to, co zrobiłby każdy na moim miejscu - tłumaczy sierżant Anthony Mannino. Policjant został nagrodzony za uratowanie życia chłopcu.

