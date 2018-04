​Niemiecka prokuratura nakazała w piątek natychmiastowe zwolnienie z aresztu byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta, informując, że wpłacił on orzeczoną przez sąd kaucję w wysokości 75 tys. euro. Według prokuratury generalnej Szlezwika-Holsztynu Puigdemont przekazał władzom adres, pod którym będzie przebywał w Niemczech do czasu decyzji w sprawie swej ewentualnej ekstradycji do Hiszpanii.

