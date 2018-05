​"Bardzo tego żałuję" - pisze w specjalnym oświadczeniu Steven Fulop, odnosząc się do swojego ataku na marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Dokument ma zostać dziś opublikowany przez biuro burmistrza Jersey City.

W dokumencie nie pada jednak słowo "Przepraszam", ale burmistrz wyciąga rękę na zgodę.

"Jeżeli moje komentarze na Twitterze sprawiły wrażenie, że nie szanuję senatora Karczewskiego, to bardzo tego żałuję" - pisze Steven Fulop.

"Obecnie finalizuję moją podróż do Polski w końcu czerwca i mam nadzieję, że senator spotka się ze mną, by porozmawiać" - zaznacza.

Burmistrz swoje oświadczenie przekaże dziś dziennikarzom w czasie konferencji prasowej w urzędzie miasta w Jersey City.

Do sporu doszło na tle sprawy Pomnika Katyńskiego w Jersey City w stanie New Jersey. 30 kwietnia burmistrz Fulop informował o projekcie stworzenia parku na terenie, na którym stoi obecnie monument. Zapowiedział, że pomnik zostanie przeniesiony i tymczasowo przechowany w Departamencie Prac Publicznych, aby nie został uszkodzony. Plany usunięcia pomnika wywołały sprzeciw miejscowej Polonii, a także władz w Warszawie.

Skrytykował je marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS). W odpowiedzi Fulop napisał na Twitterze: To jest prawda o sile stojącej za tym pomnikiem. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten facet jest żartem. Fakty są takie, że znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną nieprzyjemną sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć.



(ph)