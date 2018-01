​Do silnego wybuchu doszło w centrum Kabulu, w pobliżu budynku ministerstwa spraw wewnętrznych - poinformował zastępca rzecznika resortu Nasrat Rahimi. Nad stolicą Afganistanu unosi się ogromna chmura ciemnego dymu - podaje agencja AFP.

W ataku zginęło co najmniej 40 osób, a 140 jest rannych.

To jest masakra - powiedział Dejan Panic, jeden z ratowników z włoskiej grupy Pogotowie, które prowadzi placówkę medyczną w Kabulu.

Według jednego z afgańskich deputowanych ładunek wybuchowy był ukryty w karetce pogotowia i eksplodował, gdy ambulans podjechał pod policyjny punkt kontrolny.

Do ataku doszło w części Kabulu, w której mieszczą się zagraniczne ambasady i budynki rządowe.

Jeden ze świadków, który był kilkaset metrów od tych instytucji, powiedział, że eksplozja miała ogromną siłę i że z okien budynku, w którym przebywał, powypadały wszystkie szyby.

Do eksplozji przyznali się talibowie. To już trzeci atak w Afganistanie w ciągu tygodnia. 20 stycznia talibowie zaatakowali także hotel Intercontinental w Kabulu, gdzie zginęło 40 osób. Z kolei Pastwo Islamskie zaatakowało siedzibę organizacji broniącej praw dzieci Save the Children w Dżalalabadzie na wschodzi kraju. Zginęły co najmniej dwie osoby.