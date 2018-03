Co najmniej trzy osoby zostały ciężko ranne w wyniku ataku nożownika, do jakiego doszło w środę wieczorem w stolicy Austrii, Wiedniu - poinformowała policja. Na razie władze nie podały, jaki był motyw działania napastnika.

Według naocznych świadków napastnik zaatakował trzy osoby - mężczyznę, kobietę i ich dorosłą córkę - powiedział agencji AP rzecznik policji Patrick Mayerhofer. Dodał, że ofiary doznały ciężkich obrażeń zagrażających ich życiu i obecnie przebywają w szpitalu.



Więcej informacji o tym ataku podały media. Według portalu "Oe24" przed japońską restaurację doszło do kłótni i przepychanki między kilkoma osobami, z których jedna wyciągnęła nóż i zaatakowała dwie kobiety i mężczyznę, członków jednej rodziny. Ofiary to obywatele Austrii.



Policja poinformowała, że około 100 metrów od tego miejsca nożem została poraniona czwarta osoba. Policja sprawdza, czy atak ten miał związek z incydentem przed restauracją.



Ubrany na czarno napastnik zbiegł. W środę późnym wieczorem policja poinformowała o aresztowaniu na Praterze obywatela Afganistanu, który miał ciężko ranić nożem mężczyznę narodowości czeczeńskiej.



Nie wiadomo, czy aresztowany Afgańczyk odpowiedzialny jest także za wcześniejszy atak na austriacką rodzinę. Z pomocą świadków chcemy to wyjaśnić tak szybko jak jest to możliwe - powiedział rzecznik policji.

