Ministerstwo kultury Arabii Saudyjskiej zatwierdziło regulamin wydawania pozwoleń na otwieranie kin. Ta rozrywka była w ultrakonserwatywnym królestwie przez ostatnie cztery dekady całkowicie zakazana.

Rijad - stolica Arabii Saudyjskiej / Robert B. Fishman / PAP

Saudyjski minister kultury Awad ibn al-Awad oświadczył, że powrót kin do Arabii Saudyjskiej "przyczyni się do wzrostu gospodarczego i dywersyfikacji kultury, stworzy więcej miejsc pracy i wzbogaci wachlarz rozrywek, dla których Arabia Saudyjska jest największym rynkiem w regionie".

Plany ministerstwa kultury przewidują otwarcie do 2030 roku ponad 350 kin z ponad 2 500 salami projekcyjnymi.



Nasza wizja 2030 roku to wzrost wydatków na rozrywkę w przeciętnej saudyjskiej rodzinie z 2,9 proc. budżetu domowego do 6 proc. - powiedział minister.



12 grudnia ub. roku saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych podpisał wstępne porozumienie z dystrybutorem filmowym AMC Entertainment.



Arabia Saudyjska rozpoczęła w 2017 roku wdrażanie reform społecznych, których inicjatorem jest książę następca tronu Muhammad ibn Salman. Obejmują one rozszerzanie praw kobiet i promowanie masowej rozrywki.