Lawina w Alpach zabiła jednego ze znanych specjalistów, którzy leczyli francuską alpinistkę Elisabeth Revol po akcji ratunkowej na Nanga Parbat w Himalajach. Chodzi o francuskiego lekarza i przewodnika górskiego Emmanuela Cauchy. Cztery osoby zostały ranne.

Emmanuel Cauchy zginął w lawinie koło znanego francuskiego kurortu Chamonix, niedaleko najwyższego alpejskiego szczytu Mont Blanc. Cztery towarzyszące mu osoby zostały ranne.

W Alpach obowiązuje alarm lawinowy - władze apelują do turystów o zachowanie dużej ostrożności na górskich szlakach.

To właśnie Emmanuel Cauchy zajmował się - pozostając we Francji - koordynacją akcji ratowania Elisabeth Revol na Nanga Parbat, gdzie zginął towarzyszący jej polski alpinista Tomasz Mackiewicz.

To on również wydawał polecenia pakistańskim lekarzom w sprawie metod leczenie Revol, by Francuzka mogła uniknąć amputacji palców ręki i stopy.