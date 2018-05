Ministerstwo zdrowia Demokratycznej Republiki Konga poinformowało o 11 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia wirusem ebola, a także o śmierci dwóch osób, do której mogło doprowadzić zakażenie wirusem. Do zgonów doszło na północnym zachodzie kraju - podał Reuters.

Ministerstwo zdrowia Demokratycznej Republiki Konga poinformowało o 11 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia wirusem ebola / PAP/EPA/MARK NAFTALIN / UNICEF HANDOUT /

Do Demokratycznej Republiki Konga dotarło 4 tys. dawek eksperymentalnej szczepionki przeciwko wirusowi ebola wysłane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która zapowiedziała wysłanie kolejnych 4 tys. dawek w najbliższych dniach.

Zdaniem WHO od kwietnia na ebolę w DRK zmarło 20 osób. Jest to dziewiąty wybuch epidemii wirusa eboli w DRK od 1976 roku.



Wirus ebola, który wykryto w 1976 roku, szerzy się poprzez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi zakażonych ludzi i zwierząt; wirus nie roznosi się drogą kropelkową. Jest w stanie przetrwać w organizmie nosiciela do roku i może zostać przeniesiony drogą płciową.



Wielka epidemia wirusa ebola wybuchła w grudniu 2013 roku w Gwinei, później rozprzestrzeniła się na sąsiednie Liberię i Sierra Leone w Afryce Zachodniej; w tych trzech państwach odnotowano 99 proc. ofiar śmiertelnych.



Choroba nawiedziła w sumie 10 krajów, w tym Hiszpanię i Stany Zjednoczone. Uśmierciła ogółem ponad 11,3 tys. osób na 28,6 tys. przypadków zachorowań.