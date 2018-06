Wsiadasz do samochodu bez dowodu rejestracyjnego, polisy OC, ale też bez prawa jazdy. Ministerstwo Cyfryzacji chce iść za ciosem i znieść obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy podczas prowadzenia samochodu.

Bez dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC będziemy mogli jeździć od października. Bez prawa jazdy zdecydowanie później - na pewno nie w tym roku. Musi zadziałać Centralna Ewidencja Kierowców, by to służby podczas kontroli mogły on-line sprawdzić, czy kierowca ma uprawniania i np. punkty. A ten element CEPiK-u jest w powijakach - przyznaje minister cyfryzacji Marek Zagórski. Wygląda to tak, że nie ma jeszcze tak naprawdę rozpoczętych prac nad Centralną Ewidencją Kierowców - mówi.

Po drugie, resort cyfryzacji oraz infrastruktury pracujące nad CEPiK-iem chcą wprowadzić więcej zmian - np. by nowe samochody od razu rejestrowali dealerzy. Odejście od mechanizmu rejestrowania samochodów w wydziale komunikacji, zwłaszcza nowych pojazdów - to w ogóle nie ma problemu, żebyśmy udostępnili taką możliwość dealerom - zapewnia Zagórski.



Minister Zagórski zadeklarował też w rozmowie z reporterem RMF FM, że od 1 października kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego samochodu i polisy OC. Zagórski zapewnia, że do końca czerwca zakończy uzgodnienia z policją, Strażą Graniczną, ABW i pozostałymi służbami, które mogą zatrzymywać i kontrolować kierowców. Wtedy wyda komunikat, że wszystko jest gotowe i za 3 miesiące, czyli z początkiem października, usługa powinna być dostępna.

Planujemy, żeby tak się stało, ale komunikat chcemy wydać w ciągu 2-3 tygodni - mówi Zagórski w rozmowie z RMF FM.

Wszystko, co dotyczy cyfryzacji, ewidencji pojazdów i kierowców, ma być uruchamiane komunikatem, że jest gotowe, a nie ustawową datą wejścia w życie. Wszystko przez wielokrotne wpadki i przekładane kolejne terminy.

Do września ma też zapaść decyzja, czy zrezygnować z restrykcyjnych przepisów wobec młodych kierowców - szkoleń, punktów karnych i odbierania uprawnień za 3 wykroczenia. Resort cyfryzacji jest za takim rozwiązaniem.



