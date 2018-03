Brazylijska artystka Marina Amaral pokolorowała zdjęcie zamordowanej w Auschwitz Czesławy Kwoki. Wykonał je pod koniec 1942 lub na początku 1943 roku obozowy fotograf Wilhelm Brasse. Dziewczynka miała wtedy około 14 lat.

Po latach, w dokumencie "Portrecista" fotograf ujawnił, że dziewczynka nie chciała pozować do zdjęcia, więc zmuszono ją do tego siłą. Czesława Kwoka została brutalnie pobita pejczem przez jedną z nadzorczyń. Brasse podkreślał, że płakała. Zanim zdjęcie zostało zrobione, otarła łzy z twarzy i krew z rozciętych ust - przyznał.

Ślady po pobiciu widać dokładnie na pokolorowanym zdjęciu. Na pasiaku widoczny jest też czerwony trójkąt, oznaczający, że Czesława Kwoka była więźniem politycznym.



Czesława Kwoka trafiła do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau razem z matką, Katarzyną Kwoką 13 grudnia 1942 roku. Otrzymała numer obozowy 26947.



Dziewczynka była jedną z ofiar niemieckich akcji wysiedleńczych i pacyfikacyjnych przeprowadzonych na Zamojszczyźnie w Generalnym Gubernatorstwie, w okresie od listopada 1942 do sierpnia 1943, w ramach Generalnego Planu Wschodniego. Była jednym z Dzieci Zamojszczyzny skierowanych przez Niemców do obozów koncentracyjnych.