​Na kary 15 i 11 lat więzienia skazał łódzki sąd okręgowy 31-letnią Lidię M. i 62-letniego Jerzego G. oskarżonych o zabójstwo noworodka, którego ciało zakopano. Trzecia z oskarżonych - Paulina S. usłyszała wyrok roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Zdjęcie ilustracyjne / Kuba Kaługa / RMF FM

Do zdarzenia doszło w lutym 2017 roku w Zgierzu. Lidia M. urodziła dziecko w mieszkaniu Jerzego G., u którego okresowo mieszkała. Po urodzeniu noworodek został umieszczony w wiadrze, a następnie zakopany kilkadziesiąt metrów od domu. Z opinii medyka sądowego, biorącego udział w oględzinach ciała wynikało, że chłopiec urodził się w 8. lub 9. miesiącu ciąży. Żył kilka minut po urodzeniu.

W związku ze sprawą zatrzymano najpierw mężczyznę i matkę dziecka, a kilka dni później jej koleżankę Paulinę S. Prokuratura zarzuciła im, że działając wspólnie i w porozumieniu, doprowadzili do śmierci dziecka. Według prokuratury, na ciele chłopca znaleziono kilka ran kłutych, spowodowanych ostrym narzędziem. Cała trójka trafiła do aresztu.



Przed sądem mężczyzna przyznał się do winy, a matka noworodka i jej koleżanka nie.



We wtorek, uzasadniając wyrok, sąd podkreślił, że nie ma wątpliwości, jaką rolę odegrała Lidia M., która urodziła dziecko, i jej znajomy, u którego mieszkała. Podejmując wspólnie określone działania, oboje godzili się na śmierć noworodka. Zdaniem sądu kara 11 lat więzienia dla G. i 15 lat dla M. jest adekwatna do czynu. Wymierzając ją, sąd wziął pod uwagę wiek oskarżonych, niekaralność i ich niepełnosprawność intelektualną.



Wobec trzeciej z oskarżonych - Pauliny S. sąd zmienił kwalifikację prawną czynu i uznał ją winną nieudzielenia pomocy noworodkowi. Według sądu kobieta nie działała wspólnie i w porozumieniu, jak przypisywała jej to prokuratura. Cała sytuacja była dla niej zaskoczeniem. Działała w stanie ograniczonej poczytalności w stopniu znacznym. Jednak - zdaniem sądu - mimo dysfunkcji intelektualnej mogła podjąć pewne działania, m.in. wezwać pomoc medyczną. Kara roku i 3 miesięcy "będzie dla niej nauczką" - uznał sąd.



Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura zapowiedziała odwołanie.

