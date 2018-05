Dwóch pseudokibiców Legii Warszawa usłyszało zarzut udziału w zbiorowisku o charakterze chuligańskim. Mężczyźni - wracając grupą z meczu w Poznaniu - zaatakowali policjantów w Kutnie w Łódzkiem. Grozi im kara do 3 lat więzienia.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny. Obaj mają też zakaz przebywania w określonych miejscach - stadionach, na których rozgrywane są mecze z udziałem Legii Warszawa, a także innych klubów biorących udział w rozgrywkach polskiej Ekstraklasy, I i II ligi.

Mężczyźni - w wieku 23 i 26 lat - podczas starć z policją odnieśli obrażenia i przebywają w szpitalu. Tam też przeprowadzone zostały czynności prokuratorskie.



Wracali ze spotkania Legii Warszawa

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek ok. godz. 1.40, kiedy przez teren dworca kolejowego w Kutnie przejeżdżał pociąg specjalny z kibicami z Warszawy. Wracali oni ze spotkania Legii Warszawa, która w niedzielę wieczorem rozgrała mecz ostatniej kolejki ekstraklasy w Poznaniu z miejscowym Lechem. Spotkania nie udało się dokończyć z powodu rac rzucanych na murawę przez kibiców gospodarzy oraz wtargnięcia kilkudziesięciu fanów Lecha na boisko.



Już w trakcie jazdy z wagonów były rzucane petardy i race. Pociąg, w wyniku zaciągnięcia hamulca, zatrzymał się około 200 metrów od budynku dworca. Z wagonów wysiedli zamaskowani pseudokibice, którzy mieli pozakładane na twarze maski i kominiarki. Byli uzbrojeni w kije i pałki. W pewnym momencie z zamiarem ataku zaczęli biec w stronę policjantów. Ci oddali salwę ostrzegawczą z broni gładkolufowej, ale to nie powstrzymało agresorów. Ponieważ ich agresja nasilała się, funkcjonariusze użyli broni niepenetracyjnej w kierunku atakujących chuliganów, którzy dodatkowo zaczęli rzucać w stronę policjantów kamieniami i niebezpiecznymi przedmiotami.



Starcie trwało kilkadziesiąt minut. Żaden z policjantów nie odniósł obrażeń.



W wyniku działań zatrzymano dwóch pseudokibiców, którzy we wtorek usłyszeli prokuratorskie zarzuty.



Jak poinformowała PAP rzeczniczka łódzkiej policji Joanna Kącka udało się ustalić kolejne dwie osoby, które zostały przesłuchane w charakterze świadków, ale - jak dodała - mogą usłyszeć zarzuty.



(m)