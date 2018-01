Za tydzień rozpoczynają się zimowe ferie w szkołach. Pierwsi - od 13 do 28 stycznia - będą wypoczywać uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Od 20 stycznia do 4 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.



Od 27 stycznia do 11 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.



Jako ostatni - od 10 do 25 lutego - odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.



Następna przerwa w nauce - z okazji świąt wielkanocnych - potrwa od 29 marca do 3 kwietnia.



Terminy ferii i przerw w nauce podaje co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej.