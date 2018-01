Całkowicie jest zablokowana droga krajowa numer 5 w miejscowości Niewieścin w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie) po wypadku dwóch samochodów. Auta zderzyły się czołowo. Cztery osoby zostały zabrane do szpitali.

Cztery osoby zabrano do szpitala. Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Najciężej ranna osoba została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR, a trzy pozostałe - w tym dziecko - karetkami. W Niewieścinie doszło do czołowego zderzenia, po którym jeden z samochodów wjechał do rowu - powiedział PAP Jarosław Rębowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Na miejscu działają trzy zastępy straży pożarnej.



Zdaniem Rębowskiego utrudnienia na DK nr 5, która łączy aglomerację trójmiejską m.in. z bydgoską i poznańską, mogą potrwać nawet kilka godzin, gdyż swoje czynności na miejscu musi przeprowadzić policja.