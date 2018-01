Bistrobot, czyli prawdopodobnie najnowocześniejszy na świecie automat do wydawania ciepłych posiłków stanął w jednym z budynków Politechniki Wrocławskiej. To dzieło firmy założonej przez absolwentów uczelni. Innowacyjność maszyny to system podgrzewający posiłki, oparty na trzech metodach – mikrofalach, podczerwieni i ciepłym powietrzu.

