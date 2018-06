Wolontariusze po raz siódmy wyruszyli na tatrzańskie szlaki, by posprzątać śmieci pozostawione tam przez turystów. Akcja "Czyste Tatry" to jednak nie tylko wielkie sprzątanie, ale również sposób na zmianę zwyczajów osób odwiedzających góry.

Wolontariusze z workami na śmieci / Grzegorz Momot / PAP

Tatrzański Park Narodowy przecina ok. 245 km szlaków turystycznych. Rocznie maszeruje nimi ponad 3 mln turystów.

"Tatry to magiczne miejsce, gdzie przecinają się ścieżki wielu pokoleń Polaków, dla których surowe piękno postrzępionych grani i zapach górskiego powietrza to główny powód, by zachować ten unikalny zakątek świata w niezmienionej postaci" - przekonują organizatorzy akcji na oficjalnej stronie internetowej.