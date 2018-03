W poniedziałek, na policję, zgłosił się prawdopodobny sprawca wypadku w Skalmierzycach w Wielkopolsce. Jest przesłuchiwany. W sobotę, potrącona autem, została czteroosobowa rodzina. Sprawca uciekł. W wypadku nikt nie zginął, ale poważnie ranni zostali: 2-letnie dziecko i jego matka. Lekarze określają ich stan jako stabilny.

Policja z Ostrowa Wielkopolskiego szuka mężczyzny, który w sobotę w Skalmierzycach w Wielkopolsce, wjechał autem w czteroosobową rodzinę / Jacek Skóra / RMF FM

Od soboty policji udało się ustalić, do kogo należało auto, którym poruszał się sprawca. Nie ujawniono jednak tożsamości kierowcy.



Nieoficjalnie można było usłyszeć, że to około 50-letni mężczyzna, który mieszkał w pobliżu miejsca wypadku. Był już wcześniej notowany.



W poniedziałek prawdopodobny sprawca wypadku w Skalmierzycach pod Ostrowem Wielkopolskim sam zgłosił się na policję.



Mężczyzna jest właścicielem porzuconego samochodu marki nissan.



Policja nie potwierdza na razie, czy to on siedział za kierownicą w czasie wypadku.



W niedzielę sprawcy wypadku szukało około 30 policjantów.



Ranna w wypadku kobieta trafiła do szpitala w Kaliszu. 2-letnie dziecko - na prośbę ojca - lekarze wypisali do domu.